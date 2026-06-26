Veillées contées au Domaine du Sauvage Chanaleilles mardi 14 juillet 2026.

Chanaleilles

Veillées contées au Domaine du Sauvage

Domaine du Sauvage Chanaleilles Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 20:30:00

fin : 2026-07-17 21:30:00

Date(s) :

2026-07-14

Veillées contées au Domaine du Sauvage. Compostelle petits pas, grandes histoires.

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Domaine du Sauvage Chanaleilles 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 40 30 domainedusauvage@orange.fr

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English :

Storytelling Evenings at the Domaine du Sauvage. Santiago de Compostela: Small Steps, Great Stories.

L’événement Veillées contées au Domaine du Sauvage Chanaleilles a été mis à jour le 2026-06-26 par Communauté de communes des rives Haut-Allier