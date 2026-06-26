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Veillées contées au Domaine du Sauvage Chanaleilles

Veillées contées au Domaine du Sauvage Chanaleilles mardi 14 juillet 2026.

Adresse
Domaine du Sauvage
Ville
43170 Chanaleilles
Département
Haute-Loire
Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Tarif

Chanaleilles

Veillées contées au Domaine du Sauvage

Domaine du Sauvage Chanaleilles Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 20:30:00
fin : 2026-07-17 21:30:00

Date(s) :
2026-07-14

Veillées contées au Domaine du Sauvage. Compostelle petits pas, grandes histoires.
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Domaine du Sauvage Chanaleilles 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 40 30  domainedusauvage@orange.fr

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English :

Storytelling Evenings at the Domaine du Sauvage. Santiago de Compostela: Small Steps, Great Stories.

L’événement Veillées contées au Domaine du Sauvage Chanaleilles a été mis à jour le 2026-06-26 par Communauté de communes des rives Haut-Allier