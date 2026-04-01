Cieurac

Veillées vigneronnes au Château de Haute-Serre

Route du Vignoble Cieurac Lot

Tarif : – – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 19:30:00

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

Une soirée dans le chaleureux chai du Château ou sur la terrasse auprès des braseros (en fonction de la météo), à la lueur des bougies, sur un fond de musique live, avec une cuvée à l'honneur et des mets et tapas gourmands à partager

Une soirée dans le chaleureux chai du Château ou sur la terrasse auprès des braseros (en fonction de la météo), à la lueur des bougies, sur un fond de musique live, avec une cuvée à l'honneur et des mets et tapas gourmands à partager. A la lueur des bougies, on se réchauffe le cœur, le corps et l'esprit entre collègues ou entre amis…!

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Route du Vignoble Cieurac 46230 Lot Occitanie

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English :

An evening in the warm Château wine cellar or on the terrace by the braziers (weather permitting), by candlelight and live music, with a special vintage and gourmet food and tapas to share

L’événement Veillées vigneronnes au Château de Haute-Serre Cieurac a été mis à jour le 2026-04-04 par OT Cahors Vallée du Lot