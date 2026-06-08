Veilleurs de vents La Gripperie-Saint-Symphorien
samedi 10 octobre 2026 · La Gripperie-Saint-Symphorien
Informations pratiques
La Gripperie-Saint-Symphorien
Veilleurs de vents
Réserve Naturelle de La Massonne La Gripperie-Saint-Symphorien Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-10
Dans le cadre d’une résidence d’artistes.
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Réserve Naturelle de La Massonne La Gripperie-Saint-Symphorien 17620 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine veilleursdevent@gmail.com
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English : Wind Watchers
As part of an artist residency.
L’événement Veilleurs de vents La Gripperie-Saint-Symphorien a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Rochefort Océan