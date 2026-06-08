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AGENDA · La Gripperie-Saint-Symphorien

Veilleurs de vents La Gripperie-Saint-Symphorien

samedi 10 octobre 2026 · La Gripperie-Saint-Symphorien

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Adresse
Réserve Naturelle de La Massonne
Ville
17620 La Gripperie-Saint-Symphorien
Département
Charente-Maritime
Tarif

La Gripperie-Saint-Symphorien

Veilleurs de vents

Réserve Naturelle de La Massonne La Gripperie-Saint-Symphorien Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10
fin : 2026-10-11

Date(s) :
2026-10-10

Dans le cadre d’une résidence d’artistes.
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Réserve Naturelle de La Massonne La Gripperie-Saint-Symphorien 17620 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine   veilleursdevent@gmail.com

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English : Wind Watchers

As part of an artist residency.

L’événement Veilleurs de vents La Gripperie-Saint-Symphorien a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Rochefort Océan

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