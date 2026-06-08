Informations pratiques

La Gripperie-Saint-Symphorien

Veilleurs de vents

Réserve Naturelle de La Massonne La Gripperie-Saint-Symphorien Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-10

Dans le cadre d’une résidence d’artistes.

.

Réserve Naturelle de La Massonne La Gripperie-Saint-Symphorien 17620 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine veilleursdevent@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Wind Watchers

As part of an artist residency.

L’événement Veilleurs de vents La Gripperie-Saint-Symphorien a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Rochefort Océan