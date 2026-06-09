Urbeis

Vel’eau tour

7 route des Crêtes Urbeis Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-20 09:00:00

fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :

2026-08-20

De quel paix parlons nous ?

Accueil du Vel’eau tour autour du Rhin .

7 route des Crêtes Urbeis 67220 Bas-Rhin Grand Est contact@ABC-Climont.eu

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English :

L’événement Vel’eau tour Urbeis a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé