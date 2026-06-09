Vel’eau tour Urbeis
Vel’eau tour Urbeis jeudi 20 août 2026.
Urbeis
Vel’eau tour
7 route des Crêtes Urbeis Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-20 09:00:00
fin : 2026-08-23 18:00:00
Date(s) :
2026-08-20
De quel paix parlons nous ?
Accueil du Vel’eau tour autour du Rhin .
7 route des Crêtes Urbeis 67220 Bas-Rhin Grand Est contact@ABC-Climont.eu
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English :
L’événement Vel’eau tour Urbeis a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé
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