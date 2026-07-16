Renouveau d’un temple protestant en milieu rural, Temple du Climont, Urbeis

Informations pratiques

Renouveau d’un temple protestant en milieu rural Dimanche 20 septembre, 14h00 Temple du Climont Bas-Rhin

Des membres de la paroisse et de l’association recevront les visiteurs pour une visite commentée, sans horaire fixe, au fil des arrivées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

L’édifice a été sauvé d’une ruine certaine par la volonté des membres de la paroisse protestante et de l’association Augusta Victoria, grâce à la restauration de la charpente, la rénovation des circuits électriques, de la peinture intérieure, et la restauration des vitraux par des entreprises spécialisées.

Le temple du Climont a retrouvé son activité cultuelle et accueille des événements culturels (concerts, théâtre, conférences). Il a retrouvé son sens : la rencontre.

La restauration a été rendue possible grâce à des dons, des subventions et le soutien de la Fondation du Patrimoine.

Temple du Climont Le Climont, 67220 Urbeis Urbeis 67220 Bas-Rhin Grand Est Le temple protestant de Climont a été édifié en 1890 dans le hameau Climont. Il se situe au pied de la montagne du même nom et est un rendez-vous régulier des randonneurs. Augusta Victoria, dernière impératrice allemande, a financièrement participé au projet de construction. Cette subvention s’inscrit dans sa croyance en la fonction à la fois culturelle et sociale de la religion.

Le Climont favorise la rencontre entre différentes visions du monde. Le lieu a servi d’asile à des réfugiés mennonites (des chrétiens anabaptistes) qui cohabitaient avec des protestants, exilés en ces terres depuis la révocation de l’Edit de Nantes.

Le temple se distingue par sa charpente entièrement chevillée et visible depuis la nef, architecture très prisée à l’époque du Reichsland. Elle s’inspire d’un modèle à la mode aux XIVe et XVe siècles en Angleterre et qui annonçait l’humanisme moderne.

L’édifice a été sauvé d’une ruine certaine par la volonté des membres de la paroisse protestante et de l’association Augusta Victoria, grâce à la restauration de la charpente, la rénovation des de la…

© Claude Saurfelt