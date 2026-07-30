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AGENDA · Urbeis

Concert guitare et chant Urbeis

dimanche 4 octobre 2026 · Urbeis

Informations pratiques

Début
dimanche 4 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
17:00:00
Ville
67220 Urbeis
Département
Bas-Rhin
Tarif

Urbeis

Concert guitare et chant

Urbeis Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-04 17:00:00
fin : 2026-10-04

Date(s) :
2026-10-04

Concert de Lorena Zarranz.   .

Urbeis 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 57 36 88 

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English :

L’événement Concert guitare et chant Urbeis a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé

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