AGENDA · Urbeis
Concert guitare et chant Urbeis
dimanche 4 octobre 2026 · Urbeis
Informations pratiques
Urbeis
Concert guitare et chant
Urbeis Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-04 17:00:00
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
Concert de Lorena Zarranz. .
Urbeis 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 57 36 88
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English :
L’événement Concert guitare et chant Urbeis a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé
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