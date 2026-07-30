Informations pratiques

Urbeis

Concert guitare et chant

Urbeis Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-04 17:00:00

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Concert de Lorena Zarranz. .

Urbeis 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 57 36 88

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert guitare et chant Urbeis a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé