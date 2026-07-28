Informations pratiques

Urbeis

Lumière !

7 route des Crêtes Urbeis Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-05

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-05

El festival de este año explora los caminos de la luz a través de las tradiciones del mundo para celebrar lo que nos une: la búsqueda de la armonía, el sentido y la fraternidad.

Le festival explore cette année les chemins de lumière à travers les traditions du monde pour célébrer ce qui nous unit la recherche d’harmonie, de sens et de fraternité. .

7 route des Crêtes Urbeis 67220 Bas-Rhin Grand Est contact@ABC-Climont.eu

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English :

El festival de este año explora los caminos de la luz a través de las tradiciones del mundo para celebrar lo que nos une: la búsqueda de la armonía, el sentido y la fraternidad.

L’événement Lumière ! Urbeis a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé