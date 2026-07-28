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AGENDA · Urbeis

Lumière ! Urbeis

lundi 5 octobre 2026 · Urbeis

Informations pratiques

Début
lundi 5 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Adresse
7 route des Crêtes
Ville
67220 Urbeis
Département
Bas-Rhin
Tarif

Urbeis

Lumière !

7 route des Crêtes Urbeis Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-10-05
fin : 2026-10-18

Date(s) :
2026-10-05

El festival de este año explora los caminos de la luz a través de las tradiciones del mundo para celebrar lo que nos une: la búsqueda de la armonía, el sentido y la fraternidad.
Le festival explore cette année les chemins de lumière à travers les traditions du monde pour célébrer ce qui nous unit la recherche d’harmonie, de sens et de fraternité.   .

7 route des Crêtes Urbeis 67220 Bas-Rhin Grand Est   contact@ABC-Climont.eu

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English :

El festival de este año explora los caminos de la luz a través de las tradiciones del mundo para celebrar lo que nos une: la búsqueda de la armonía, el sentido y la fraternidad.

L’événement Lumière ! Urbeis a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé

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