Lumière ! Urbeis
lundi 5 octobre 2026 · Urbeis
Informations pratiques
Urbeis
Lumière !
7 route des Crêtes Urbeis Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-10-05
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-05
El festival de este año explora los caminos de la luz a través de las tradiciones del mundo para celebrar lo que nos une: la búsqueda de la armonía, el sentido y la fraternidad.
Le festival explore cette année les chemins de lumière à travers les traditions du monde pour célébrer ce qui nous unit la recherche d’harmonie, de sens et de fraternité. .
7 route des Crêtes Urbeis 67220 Bas-Rhin Grand Est contact@ABC-Climont.eu
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English :
El festival de este año explora los caminos de la luz a través de las tradiciones del mundo para celebrar lo que nos une: la búsqueda de la armonía, el sentido y la fraternidad.
L’événement Lumière ! Urbeis a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé
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