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AGENDA · Urbeis

Concert de l’Avent Urbeis

dimanche 29 novembre 2026 · Urbeis

Informations pratiques

Début
dimanche 29 novembre 2026
Fin
dimanche 29 novembre 2026
Adresse
1 place de l’Europe
Ville
67220 Urbeis
Département
Bas-Rhin
Tarif

Urbeis

Concert de l’Avent

1 place de l’Europe Urbeis Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-11-29
fin : 2026-11-29

Date(s) :
2026-11-29

Concert de l’Avent de la MJC. Une autre chorale sera également présente (programme à venir).   .

1 place de l’Europe Urbeis 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 57 01 25 

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English :

L’événement Concert de l’Avent Urbeis a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé

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