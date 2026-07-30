AGENDA · Urbeis
Concert de l’Avent Urbeis
dimanche 29 novembre 2026 · Urbeis
Informations pratiques
Urbeis
Concert de l’Avent
1 place de l’Europe Urbeis Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-11-29
fin : 2026-11-29
Date(s) :
2026-11-29
Concert de l’Avent de la MJC. Une autre chorale sera également présente (programme à venir). .
1 place de l’Europe Urbeis 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 57 01 25
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English :
L’événement Concert de l’Avent Urbeis a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé
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