Informations pratiques

Urbeis

Concert de l’Avent

1 place de l’Europe Urbeis Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-11-29

fin : 2026-11-29

Date(s) :

2026-11-29

Concert de l’Avent de la MJC. Une autre chorale sera également présente (programme à venir). .

1 place de l’Europe Urbeis 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 57 01 25

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English :

L’événement Concert de l’Avent Urbeis a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé