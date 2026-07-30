Informations pratiques

Urbeis

Journée Européenne du Patrimoine concert de clarinette

Urbeis Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-20 17:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Concert de clarinette autour de la musique klezmer. .

Urbeis 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 6 83 04 81 95

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English :

L’événement Journée Européenne du Patrimoine concert de clarinette Urbeis a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé