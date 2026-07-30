UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Urbeis

Journée Européenne du Patrimoine concert de clarinette Urbeis

dimanche 20 septembre 2026 · Urbeis

Journée Européenne du Patrimoine concert de clarinette Urbeis

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
17:00:00
Ville
67220 Urbeis
Département
Bas-Rhin
Tarif

Urbeis

Journée Européenne du Patrimoine concert de clarinette

Urbeis Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-20 17:00:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Concert de clarinette autour de la musique klezmer.   .

Urbeis 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 6 83 04 81 95 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Journée Européenne du Patrimoine concert de clarinette Urbeis a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé

À voir aussi à Urbeis (Bas-Rhin)