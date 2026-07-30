AGENDA · Urbeis
Journée Européenne du Patrimoine concert de clarinette Urbeis
dimanche 20 septembre 2026 · Urbeis
Informations pratiques
Urbeis
Journée Européenne du Patrimoine concert de clarinette
Urbeis Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-20 17:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Concert de clarinette autour de la musique klezmer. .
Urbeis 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 6 83 04 81 95
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English :
L’événement Journée Européenne du Patrimoine concert de clarinette Urbeis a été mis à jour le 2026-07-30 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé
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