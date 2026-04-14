Vélo-balade européenne, Place de Jaude, Clermont-Ferrand

Vélo-balade européenne Samedi 30 mai, 14h00 Place de Jaude Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T14:00:00+02:00 – 2026-05-30T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T14:00:00+02:00 – 2026-05-30T16:00:00+02:00

A l’occasion de la fête du vélo, enfourchez votre bicyclette pour partir à la découverte des projets et financements européens dans la métropole clermontoise.

Rendez-vous le samedi 30 mai à partir de 14h, place de Jaude, depuis le village de la fête du vélo.

Gratuit, ouvert à tou.te.s

En partenariat avec Vélo-Cité 63

Place de Jaude Place de Jaude Clermont-Ferrand 63000 Plateau central Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://europedirectclermontmetropole.eu/ »}, {« type »: « email », « value »: « europedirect@ville-clermont-ferrand.fr »}]

Enfourchez votre vélo pour partir à la découverte des projets européens à Clermont-Ferrand !

Centre Europe Direct Clermont Métropole