Vélo-balade européenne, Place de Jaude, Clermont-Ferrand
Vélo-balade européenne, Place de Jaude, Clermont-Ferrand samedi 30 mai 2026.
Vélo-balade européenne Samedi 30 mai, 14h00 Place de Jaude Puy-de-Dôme
gratuit, ouvert à tou.te.s
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T14:00:00+02:00 – 2026-05-30T16:00:00+02:00
Fin : 2026-05-30T14:00:00+02:00 – 2026-05-30T16:00:00+02:00
Enfourchez votre vélo (ou empruntez un C.Vélo !) et partons à la découverte des projets européens dans la métropole !
Le samedi 30 mai, c’est la fête du vélo, alors rendez-vous place de Jaude !
En partenariat avec Vélo-Cité 63 et l’Office Municipal des Sports.
Dans le cadre du Joli Mois de l’Europe et de Mai à vélo
Place de Jaude place de Jaude clermont-ferrand Clermont-Ferrand 63000 Plateau central Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://europedirectclermontmetropole.eu/ »}]
vélo-balade européenne vélo balade
Centre Europe Direct Clermont Métropole
À voir aussi à Clermont Ferrand (Puy-de-Dôme)
- MON GAINSBOURG PREFERE DEFONCE DE RIRE Clermont Ferrand 14 avril 2026
- HCCA vs Frontignan Place des Bughes Clermont-Ferrand 14 avril 2026
- Morgane Cadignan La nuit je mens | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand 15 avril 2026
- PROMIS CA NE SORTIRA PAS D’ICI – PROMIS CA NE SORTIRA PAS D ICI DEFONCE DE RIRE Clermont Ferrand 15 avril 2026
- LOU TROTIGNON MAISON DE LA CULTURE Clermont Ferrand 15 avril 2026