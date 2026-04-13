Vélo-balade européenne, Place de Jaude, Clermont-Ferrand

Vélo-balade européenne Samedi 30 mai, 14h00 Place de Jaude Puy-de-Dôme

gratuit, ouvert à tou.te.s

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T14:00:00+02:00 – 2026-05-30T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T14:00:00+02:00 – 2026-05-30T16:00:00+02:00

Enfourchez votre vélo (ou empruntez un C.Vélo !) et partons à la découverte des projets européens dans la métropole !

Le samedi 30 mai, c’est la fête du vélo, alors rendez-vous place de Jaude !

En partenariat avec Vélo-Cité 63 et l’Office Municipal des Sports.

Dans le cadre du Joli Mois de l’Europe et de Mai à vélo

Place de Jaude place de Jaude clermont-ferrand Clermont-Ferrand 63000 Plateau central Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://europedirectclermontmetropole.eu/ »}]

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