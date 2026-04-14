Vélo Blues – 2e édition, PARC NELLY RODI • AUBERGENVILLE (78), Aubergenville

Vélo Blues – 2e édition Dimanche 3 mai, 12h00 PARC NELLY RODI • AUBERGENVILLE (78) Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-03T12:00:00+02:00 – 2026-05-03T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-03T12:00:00+02:00 – 2026-05-03T18:00:00+02:00

Vélo Blues revient pour sa 2e édition !

C’est bien plus qu’un simple festival : c’est une expérience en mouvement, une invitation à découvrir la musique autrement, tout en profitant des paysages magnifiques qui bordent la Seine. Imaginez-vous pédaler le long des berges, au rythme des notes de blues, entouré de vos proches et de passionnés de musique et de nature. Ce festival est conçu pour être familial et accessible à tous. Que vous soyez un cycliste aguerri ou un amateur de balades tranquilles, Vélo Blues vous promet un moment convivial et inoubliable !

• Journée toujours entièrement gratuite, en accès libre

• Un village du festival au Parc Nelly Rodi d’Aubergenville (départ/arrivée de notre randonnée cycliste)

• Une randonnée à vélo avec escales musicales sans dénivelé, accessible à tou·te·s

• Un concert en fin de journée au Parc Nelly Rodi

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• Un nouveau trajet pour la randonnée à vélo et un trajet rallongé (13km)

• des nouveaux lieux d’escales musicales pour découvrir les pépites de notre territoire.

• Qui dit nouvelle édition, dit nouvelle programmation musicale (et on vous conseille de rester connecté·es car on vous prépare une belle surprise )

• Un village du festival qui se développe et accueillera de nouveaux stands (on vous en dit plus bientôt !)

Bref, une seule chose à faire : ́ ́ ́ !

PARC NELLY RODI • AUBERGENVILLE (78) Pl. de Louvain, 78410 Aubergenville Aubergenville 78410 Elisabethville Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.blues-sur-seine.com »}]

Un festival musical, déambulatoire, écoresponsable et familial

Catherine Potier