Vélo en fête à Saint-Planchers !, Salle des fêtes, Saint-Planchers

Vélo en fête à Saint-Planchers ! Vendredi 29 mai, 17h00 Salle des fêtes Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-29T17:00:00+02:00 – 2026-05-29T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-29T17:00:00+02:00 – 2026-05-29T22:00:00+02:00

Multiples animations autour du vélo pour tous, tous les âges et envies :

17 h : Sortie à vélo pousseur pour les résidents de la MAS (PMR) – boucle de 5 km renouvelable

17 h 30 : Parcours ludique du centre de loisirs « Les Marsupiaux » – Enfants de 3 à 10 ans

17 h 15 – 19 h : Randonnée cycliste (9 ou 12 km) « À la découverte du patrimoine pancracien », en famille ou duo adulte/enfant. Sur inscription

19 h 30 : Concert « Enomystik »

Vente de gâteaux salés/sucrés et boissons sur place

Partenaires : Maison d’accueil spécialisé Saint-Planchers, APE, commune d’Anctoville s/Boscq, la Ville à Vélo

Scolaires : De plus, ce jour-ci, le groupe scolaire Henri Dès anime un projet pédagogique autour du vélo avec les éléves : histoire du vélo, fonctionnement, différents composants, sécurité, parcours, code de la route…

Salle des fêtes Saint Planchers Saint-Planchers 50400 Manche Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 51 67 10 »}]

Multiples animations autour du vélo pour tous, personnes à mobilité réduite, enfants, familles, pour tous les âges et les envies