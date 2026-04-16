Vélo en Fête Salle des fêtes Saint-Planchers

Saint-Planchers

Vélo en Fête

Salle des fêtes Le Bourg Saint-Planchers Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 17:00:00

fin : 2026-05-29 21:00:00

Date(s) :

2026-05-29

17h sortie à vélo pousseur pour les résidents de la MAS (PMR) boucle de 5 km renouvelable.

17h15 19h rando cycliste en famille pour découvrir le patrimoine Pancratien (sur inscriptions 02.33.51.67.10).

17h30 parcours ludique du centre de loisirs LES MARSUPIAUX.

19h30 concert ENOMYSTIK,.

Vente de gâteaux salés sucrés boissons.

Partenaires APE, Association ESCAPADE, Mairie Anctoville sur Boscq .

Salle des fêtes Le Bourg Saint-Planchers 50400 Manche Normandie +33 2 33 51 67 10 gestion@mairiestplanchers.fr

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English : Vélo en Fête

L’événement Vélo en Fête Saint-Planchers a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Granville Terre et Mer