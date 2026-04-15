Vélo : on vérifie avant de rouler, Cyclo’case, Féole

Vélo : on vérifie avant de rouler Samedi 9 mai, 15h00 Cyclo’case Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T15:00:00+02:00 – 2026-05-09T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-09T15:00:00+02:00 – 2026-05-09T19:00:00+02:00

Un bilan complet pour identifier les éventuels réglages ou réparations nécessaires avec un profesionnel.

L’objectif ? Rouler en toute sécurité, avec un vélo en bon état, et profiter d’un moment convivial !

Cyclo’case 20 rue des diligentes Féole 85210 Vendée Pays de la Loire

Venez faire diagnostiquer gratuitement votre vélo avant toute réparation.