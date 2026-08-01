Vélo Spin’Art Place de la Maison des Gets Les Gets

vendredi 21 août 2026 · Place de la Maison des Gets · Les Gets

Informations pratiques

Les Gets

Vélo Spin’Art

Place de la Maison des Gets 89 route du Front de Neige Les Gets Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 14:00:00

fin : 2026-08-21 19:00:00

Date(s) :

2026-08-21 2026-08-22 2026-08-23

Pédaler pour faire apparaître votre chef-d’oeuvre !

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Place de la Maison des Gets 89 route du Front de Neige Les Gets 74260 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 74 74 74 lesgets@lesgets.com

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English :

Pedal away to bring your masterpiece to life!

L’événement Vélo Spin’Art Les Gets a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme des Gets