Vélo Spin’Art Place de la Maison des Gets Les Gets
vendredi 21 août 2026 · Place de la Maison des Gets · Les Gets
Informations pratiques
Les Gets
Vélo Spin’Art
Place de la Maison des Gets 89 route du Front de Neige Les Gets Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 14:00:00
fin : 2026-08-21 19:00:00
Date(s) :
2026-08-21 2026-08-22 2026-08-23
Pédaler pour faire apparaître votre chef-d’oeuvre !
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Place de la Maison des Gets 89 route du Front de Neige Les Gets 74260 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 74 74 74 lesgets@lesgets.com
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English :
Pedal away to bring your masterpiece to life!
L’événement Vélo Spin’Art Les Gets a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme des Gets
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