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AGENDA · Lamballe-Armor

Vélo & trottinette en toute sécurité Quai des rêves Lamballe-Armor

mardi 22 septembre 2026 · Quai des rêves · Lamballe-Armor

Informations pratiques

Début
mardi 22 septembre 2026
Fin
mardi 22 septembre 2026
Heure de début
13:30:00
Lieu
Quai des rêves
Adresse
1 Rue des Olympiades
Ville
22400 Lamballe-Armor
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Lamballe-Armor

Vélo & trottinette en toute sécurité

Quai des rêves 1 Rue des Olympiades Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22 13:30:00
fin : 2026-09-22 18:30:00

Date(s) :
2026-09-22

Sur des parcours sécurisés, apprenez à circuler à vélo ou en trottinette en respectant les règles de sécurité routière.

Tout public, à partir de 5 ans / Vélos à disposition tailles 6-9 ans, 9-12 ans, ados-adultes / Trottinettes à disposition taille enfants / Prêt de casques   .

Quai des rêves 1 Rue des Olympiades Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 68 58 03 67 

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English :

L’événement Vélo & trottinette en toute sécurité Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

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