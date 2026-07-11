Vélo & trottinette en toute sécurité Quai des rêves Lamballe-Armor
mardi 22 septembre 2026 · Quai des rêves · Lamballe-Armor
Informations pratiques
Lamballe-Armor
Vélo & trottinette en toute sécurité
Quai des rêves 1 Rue des Olympiades Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22 13:30:00
fin : 2026-09-22 18:30:00
Date(s) :
2026-09-22
Sur des parcours sécurisés, apprenez à circuler à vélo ou en trottinette en respectant les règles de sécurité routière.
Tout public, à partir de 5 ans / Vélos à disposition tailles 6-9 ans, 9-12 ans, ados-adultes / Trottinettes à disposition taille enfants / Prêt de casques .
Quai des rêves 1 Rue des Olympiades Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 68 58 03 67
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English :
L’événement Vélo & trottinette en toute sécurité Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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