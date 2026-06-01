Vélorution, Parc des Droits de l’Homme, Nantes
Vélorution, Parc des Droits de l’Homme, Nantes samedi 20 juin 2026.
Vélorution Samedi 20 juin, 21h00 Parc des Droits de l’Homme Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T21:00:00+02:00 – 2026-06-20T22:00:00+02:00
Fin : 2026-06-20T21:00:00+02:00 – 2026-06-20T22:00:00+02:00
Enfournez vos bicyclettes et rejoignez une grande parade composée de vélo-chars marins et de méduses illuminés. Et pour pimpez vos fidèles destriers à deux roues, des petits poissons seront mis à disposition pour les transformer en objets roulant non identifiés !
Tout public
Parc des Droits de l’Homme 115 rue du 4 Août 1789 Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire
Enfournez vos bicyclettes et rejoignez une grande parade composée de vélo-chars marins et de méduses illuminés.
© DR
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