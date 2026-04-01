Vendredi 13 Salle des fêtes Châtin

Châtin

Vendredi 13

Salle des fêtes Mairie Châtin Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 15:00:00

fin : 2026-04-19 17:00:00

Date(s) :

2026-04-19

Vendredi 13 . Le Petit Théâtre de Cercy-la-Tour vous invite à une après-midi placée sous le signe du rire et de la bonne humeur

Deux couples d’amis dînent ensemble un vendredi 13 L’histoire entre un accident d’avion et un super loto gagnant vous feront passer un agréable après-midi. .

Salle des fêtes Mairie Châtin 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 85 23 62

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vendredi 13

L’événement Vendredi 13 Châtin a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs