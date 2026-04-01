Vendredi 13 Salle des fêtes Châtin
Vendredi 13 Salle des fêtes Châtin dimanche 19 avril 2026.
Châtin
Vendredi 13
Salle des fêtes Mairie Châtin Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 15:00:00
fin : 2026-04-19 17:00:00
Date(s) :
2026-04-19
Vendredi 13 . Le Petit Théâtre de Cercy-la-Tour vous invite à une après-midi placée sous le signe du rire et de la bonne humeur
Deux couples d’amis dînent ensemble un vendredi 13 L’histoire entre un accident d’avion et un super loto gagnant vous feront passer un agréable après-midi. .
Salle des fêtes Mairie Châtin 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 85 23 62
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English : Vendredi 13
L’événement Vendredi 13 Châtin a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs