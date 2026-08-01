Vendredi 28 août Nuit de la Chauve-Souris, à la découverte des Chauves-souris du Vézelien Domecy-sur-Cure
vendredi 28 août 2026 · Domecy-sur-Cure
Informations pratiques
Domecy-sur-Cure
Vendredi 28 août Nuit de la Chauve-Souris, à la découverte des Chauves-souris du Vézelien
Salle des fêtes Domecy-sur-Cure Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 19:30:00
fin : 2026-08-28 22:30:00
Date(s) :
2026-08-28
Dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Intercommunale du Grand Site de Vézelay, venez assister à une conférence sur les chauves-souris de Bourgogne et du Vézelien ! Celle-ci sera animée par un spécialiste de la SHNA-OFAB et vous permettra de mieux connaître ces espèces essentielles et particulièrement menacées, souvent méconnues.
Cette présentation sera suivie d’une sortie dans le village pour partir à la rencontre des différentes espèces de chauves-souris qui prennent leur envol à la tombée de la nuit.
Conférence proposée et organisée par la Société d’Histoire Naturelle d’Autun Observatoire de la Faune de Bourgogne (SHNA-OFAB), la commune de Domecy-sur-Cure et le Parc naturel régional du Morvan
Rendez-vous à la salle des fêtes de Domecy-sur-Cure
De 19h30 à 22h30
Dès 8 ans
Prévoir une lampe et des chaussures de marche (boucle de 2km) .
Salle des fêtes Domecy-sur-Cure 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 79 57 contact@parcdumorvan.org
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English : Vendredi 28 août Nuit de la Chauve-Souris, à la découverte des Chauves-souris du Vézelien
L’événement Vendredi 28 août Nuit de la Chauve-Souris, à la découverte des Chauves-souris du Vézelien Domecy-sur-Cure a été mis à jour le 2026-08-11 par Maison du Tourisme PNRM
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