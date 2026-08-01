Informations pratiques

Domecy-sur-Cure

Vendredi 28 août Nuit de la Chauve-Souris, à la découverte des Chauves-souris du Vézelien

Salle des fêtes Domecy-sur-Cure Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 19:30:00

fin : 2026-08-28 22:30:00

Date(s) :

2026-08-28

Dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité Intercommunale du Grand Site de Vézelay, venez assister à une conférence sur les chauves-souris de Bourgogne et du Vézelien ! Celle-ci sera animée par un spécialiste de la SHNA-OFAB et vous permettra de mieux connaître ces espèces essentielles et particulièrement menacées, souvent méconnues.

Cette présentation sera suivie d’une sortie dans le village pour partir à la rencontre des différentes espèces de chauves-souris qui prennent leur envol à la tombée de la nuit.

Conférence proposée et organisée par la Société d’Histoire Naturelle d’Autun Observatoire de la Faune de Bourgogne (SHNA-OFAB), la commune de Domecy-sur-Cure et le Parc naturel régional du Morvan

Rendez-vous à la salle des fêtes de Domecy-sur-Cure

De 19h30 à 22h30

Dès 8 ans

Prévoir une lampe et des chaussures de marche (boucle de 2km) .

Salle des fêtes Domecy-sur-Cure 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 79 57 contact@parcdumorvan.org

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English : Vendredi 28 août Nuit de la Chauve-Souris, à la découverte des Chauves-souris du Vézelien

L’événement Vendredi 28 août Nuit de la Chauve-Souris, à la découverte des Chauves-souris du Vézelien Domecy-sur-Cure a été mis à jour le 2026-08-11 par Maison du Tourisme PNRM