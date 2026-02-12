Vendredi, c’est galette ! Lieu-dit Saint-Esprit-des-Bois Plédéliac

Lieu-dit Saint-Esprit-des-Bois La Ferme d’Antan Plédéliac Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Début : 2026-10-30 15:30:00
fin : 2026-10-30

2026-10-30

A vos tabliers, confection de la pâte à la dégustation, vivez un moment de partage et de tradition.
Familial, à partir de 6 ans. Sur inscription, places limitées !   .

Lieu-dit Saint-Esprit-des-Bois La Ferme d'Antan Plédéliac 22270 Côtes-d'Armor Bretagne +33 2 96 34 80 77 

