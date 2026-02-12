Vendredi, c’est galette ! Lieu-dit Saint-Esprit-des-Bois Plédéliac
Vendredi, c’est galette ! Lieu-dit Saint-Esprit-des-Bois Plédéliac vendredi 30 octobre 2026.
Vendredi, c’est galette !
Lieu-dit Saint-Esprit-des-Bois La Ferme d’Antan Plédéliac Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30 15:30:00
fin : 2026-10-30
Date(s) :
2026-10-30
A vos tabliers, confection de la pâte à la dégustation, vivez un moment de partage et de tradition.
Familial, à partir de 6 ans. Sur inscription, places limitées ! .
Lieu-dit Saint-Esprit-des-Bois La Ferme d’Antan Plédéliac 22270 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 34 80 77
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Vendredi, c’est galette ! Plédéliac a été mis à jour le 2026-02-12 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor