Vendredi, c’est galette ! Lieu-dit Saint-Esprit-des-Bois Plédéliac

Vendredi, c’est galette !

Lieu-dit Saint-Esprit-des-Bois La Ferme d’Antan Plédéliac Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-30 15:30:00

fin : 2026-10-30

Date(s) :

2026-10-30

A vos tabliers, confection de la pâte à la dégustation, vivez un moment de partage et de tradition.

Familial, à partir de 6 ans. Sur inscription, places limitées ! .

Lieu-dit Saint-Esprit-des-Bois La Ferme d’Antan Plédéliac 22270 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 34 80 77

L’événement Vendredi, c’est galette ! Plédéliac a été mis à jour le 2026-02-12 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor