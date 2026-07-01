Vendredi de la Recyclerie Soirée guinguette Le Café éco solidaire Mimbaste

Informations pratiques

Mimbaste

Vendredi de la Recyclerie Soirée guinguette

Le Café éco solidaire 1182 Route d’Orthez Mimbaste Landes

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 18:30:00

fin : 2026-07-31 21:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Venez assister à une soirée guinguette.

Au programme bonne humeur, ambiance chaleureuse, moments de partage et de quoi se régaler avec la buvette et un menu thaï.

Venez entre amis, en famille ou faites de nouvelles rencontres autour d’une belle soirée d’été.

Venez assister à une soirée guinguette.

Au programme bonne humeur, ambiance chaleureuse, moments de partage et de quoi se régaler avec la buvette et un menu thaï.

Venez entre amis, en famille ou faites de nouvelles rencontres autour d’une belle soirée d’été. .

Le Café éco solidaire 1182 Route d’Orthez Mimbaste 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 62 28 15

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English : Vendredi de la Recyclerie Soirée guinguette

Come join us for a guinguette evening.

On the agenda: good cheer, a warm atmosphere, moments of togetherness, and plenty of delicious treats from the refreshment stand and a Thai menu.

Come with friends or family, or meet new people while enjoying a lovely summer evening.

L’événement Vendredi de la Recyclerie Soirée guinguette Mimbaste a été mis à jour le 2026-07-21 par OT Pays d’Orthe et Arrigans