Vendredi de la Recyclerie Soirée guinguette Le Café éco solidaire Mimbaste
vendredi 31 juillet 2026 · Le Café éco solidaire · Mimbaste
Informations pratiques
Mimbaste
Vendredi de la Recyclerie Soirée guinguette
Le Café éco solidaire 1182 Route d’Orthez Mimbaste Landes
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 18:30:00
fin : 2026-07-31 21:00:00
Date(s) :
2026-07-31
Venez assister à une soirée guinguette.
Au programme bonne humeur, ambiance chaleureuse, moments de partage et de quoi se régaler avec la buvette et un menu thaï.
Venez entre amis, en famille ou faites de nouvelles rencontres autour d’une belle soirée d’été.
Venez assister à une soirée guinguette.
Au programme bonne humeur, ambiance chaleureuse, moments de partage et de quoi se régaler avec la buvette et un menu thaï.
Venez entre amis, en famille ou faites de nouvelles rencontres autour d’une belle soirée d’été. .
Le Café éco solidaire 1182 Route d’Orthez Mimbaste 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 62 28 15
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English : Vendredi de la Recyclerie Soirée guinguette
Come join us for a guinguette evening.
On the agenda: good cheer, a warm atmosphere, moments of togetherness, and plenty of delicious treats from the refreshment stand and a Thai menu.
Come with friends or family, or meet new people while enjoying a lovely summer evening.
L’événement Vendredi de la Recyclerie Soirée guinguette Mimbaste a été mis à jour le 2026-07-21 par OT Pays d’Orthe et Arrigans