Vendredi de l’été, Parc de Bréquigny rue d’Angleterre, Rennes

Vendredi de l’été Vendredi 17 juillet, 10h00 Parc de Bréquigny rue d’Angleterre Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-17T10:00:00+02:00 – 2026-07-17T18:00:00+02:00

Fin : 2026-07-17T10:00:00+02:00 – 2026-07-17T18:00:00+02:00

10h-12h : Rendez-vous de la petite enfance 0-3 ans au parc de Bréquigny

15h-18h : Caravane des sports au parc de Bréquigny, des stands pour tester différents sports et s’amuser en famille (organisé par l’UFOLEP)

Parc de Bréquigny rue d’Angleterre 15 avenue georges graff Rennes 35238 Bréquigny Ille-et-Vilaine Bretagne

Avec le corps

Laetitia Rouxel