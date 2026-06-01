Vendredi de l’été, Parc de Bréquigny rue d’Angleterre, Rennes
Vendredi de l’été, Parc de Bréquigny rue d’Angleterre, Rennes vendredi 17 juillet 2026.
Vendredi de l’été Vendredi 17 juillet, 10h00 Parc de Bréquigny rue d’Angleterre Ille-et-Vilaine
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-17T10:00:00+02:00 – 2026-07-17T18:00:00+02:00
Fin : 2026-07-17T10:00:00+02:00 – 2026-07-17T18:00:00+02:00
10h-12h : Rendez-vous de la petite enfance 0-3 ans au parc de Bréquigny
15h-18h : Caravane des sports au parc de Bréquigny, des stands pour tester différents sports et s’amuser en famille (organisé par l’UFOLEP)
Parc de Bréquigny rue d’Angleterre 15 avenue georges graff Rennes 35238 Bréquigny Ille-et-Vilaine Bretagne
Avec le corps
Laetitia Rouxel
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- 3 artistes – 3 émotions Orangerie du Thabor Rennes 1 juin 2026
- Exposition Collective Urban Sketchers Rennes 1 juin 2026
- PATRICK WATSON LE MeM – RENNES Rennes 2 juin 2026
- FESTI LOL MAXIME GUEHO DANS HORS DE MOI COMEDIE DE RENNES Rennes 2 juin 2026
- Café des futurs parents, Espace parent 9 rue de Picardie, Rennes 2 juin 2026