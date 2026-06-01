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Vendredi de l’été, Parc de Bréquigny rue d’Angleterre, Rennes

Vendredi de l’été, Parc de Bréquigny rue d’Angleterre, Rennes

Vendredi de l’été, Parc de Bréquigny rue d’Angleterre, Rennes vendredi 24 juillet 2026.

Lieu : Parc de Bréquigny rue d'Angleterre

Adresse : 15 avenue georges graff

Ville : 35238 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : vendredi 24 juillet 2026

Fin : vendredi 24 juillet 2026

Tarif : Entrée libre

Vendredi de l’été Vendredi 24 juillet, 10h00 Parc de Bréquigny rue d’Angleterre Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-24T10:00:00+02:00 – 2026-07-24T17:00:00+02:00
Fin : 2026-07-24T10:00:00+02:00 – 2026-07-24T17:00:00+02:00

10h-12h : Rendez-vous de la petite enfance 0-3 ans au parc de Bréquigny
11h, 16h30 : Pluie ? par Benoît Sicat : Impromptu sonore participatif
Une ode poétique et sonore à la pluie, où le public et l’artiste partagent ensemble le plaisir d’écouter, jouer et improviser avec l’eau. Un spectacle qui transforme les jours de « mauvais temps » en une expérience musicale et complice pleine de gouttes, de ruissellements et de merveilles. 30 mn / dès 1 an / jauge limitée / au parc de Bréquigny

Mentions obligatoires :
Production : collectif 16 rue de Plaisance
Soutenu par la Ville de Rennes et la Région Bretagne
Coproductions : Réseau Courte Echelle, soutien à la création petite enfance en Ile de France, Théâtre Lillico – Rennes (Scène conventionnée d’intérêt national Art, enfance et jeunesse).

Parc de Bréquigny rue d’Angleterre 15 avenue georges graff Rennes 35238 Bréquigny Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « https://www.16ruedeplaisance.org/benoit-sicat/artiste/spectacles/pluie/ »}]
Sons de la nature

Élodie Guignard

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