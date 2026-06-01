Vendredi de l’été, Parc de Bréquigny rue d’Angleterre, Rennes

Vendredi de l’été Vendredi 24 juillet, 10h00 Parc de Bréquigny rue d’Angleterre Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-24T10:00:00+02:00 – 2026-07-24T17:00:00+02:00

Fin : 2026-07-24T10:00:00+02:00 – 2026-07-24T17:00:00+02:00

10h-12h : Rendez-vous de la petite enfance 0-3 ans au parc de Bréquigny

11h, 16h30 : Pluie ? par Benoît Sicat : Impromptu sonore participatif

Une ode poétique et sonore à la pluie, où le public et l’artiste partagent ensemble le plaisir d’écouter, jouer et improviser avec l’eau. Un spectacle qui transforme les jours de « mauvais temps » en une expérience musicale et complice pleine de gouttes, de ruissellements et de merveilles. 30 mn / dès 1 an / jauge limitée / au parc de Bréquigny

Mentions obligatoires :

Production : collectif 16 rue de Plaisance

Soutenu par la Ville de Rennes et la Région Bretagne

Coproductions : Réseau Courte Echelle, soutien à la création petite enfance en Ile de France, Théâtre Lillico – Rennes (Scène conventionnée d’intérêt national Art, enfance et jeunesse).

Parc de Bréquigny rue d’Angleterre 15 avenue georges graff Rennes 35238 Bréquigny Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « https://www.16ruedeplaisance.org/benoit-sicat/artiste/spectacles/pluie/ »}]

Sons de la nature

Élodie Guignard