Informations pratiques

Granville

Vendredi horreur: noise et saccharine

7 Boulevard d’Hauteserve Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 19:45:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Vous êtes téméraires ? Alors venez frissonner au cinéma à l’occasion des Vendredis horreur, toutes les trois semaines au Select, le vendredi soir !!

Des pizzas et des boissons vous sont offertes entre les deux films.

19H45 NOISE (interdit aux moins de 12 ans)

Ju-young, malentendante, découvre que sa sœur a mystérieusement disparu de son appartement. En cherchant des réponses, elle se heurte à des voisins terrifiés, obsédés par le silence, et à une atmosphère de plus en plus oppressante. La nuit, des bruits inexpliqués résonnent dans l’immeuble déserté, éveillant une présence invisible. Ce qu’elle croyait être une simple disparition devient une plongée terrifiante dans un cauchemar hanté par le silence.

22H15 SACCHARINE (interdit aux moins de 16 ans)

Une étudiante en médecine mal dans son corps se met à consommer une étrange gélule pour perdre du poids, libérant une force surnaturelle qui envahit de plus en plus son quotidien.

Séance en partenariat avec La Fringale

12€ la soirée ! (6€50 le premier film, 5€50 le deuxième)

À très vite en salles ! .

7 Boulevard d’Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 50 00 27 granville@cine-movida.com

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English : Vendredi horreur: noise et saccharine

L’événement Vendredi horreur: noise et saccharine Granville a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Granville Terre et Mer