Vendredi Ludik Médiathèque François Mitterand Le Relecq-Kerhuon

Vendredi Ludik

Médiathèque François Mitterand 60 Rue Vincent Jézéquel Le Relecq-Kerhuon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 16:30:00

fin : 2026-03-20 18:30:00

Date(s) :

2026-03-20

Pour démarrer le week-end, retrouvez-nous dans la joie et la bonne humeur et jouez avec les nouveautés et les incontournables.

N’hésitez pas à apporter votre jeu favori pour le partager, le temps d’une partie.

Informations pratiques

– Tout public

– Accès libre & gratuit .

Médiathèque François Mitterand 60 Rue Vincent Jézéquel Le Relecq-Kerhuon 29480 Finistère Bretagne +33 2 29 00 52 75

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vendredi Ludik

L’événement Vendredi Ludik Le Relecq-Kerhuon a été mis à jour le 2026-01-31 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue