Vendredi Ludik Médiathèque François Mitterand Le Relecq-Kerhuon

Début : 2026-03-20 16:30:00
fin : 2026-03-20 18:30:00
2026-03-20
Pour démarrer le week-end, retrouvez-nous dans la joie et la bonne humeur et jouez avec les nouveautés et les incontournables.
N’hésitez pas à apporter votre jeu favori pour le partager, le temps d’une partie.
Informations pratiques
– Tout public
– Accès libre & gratuit .
Médiathèque François Mitterand 60 Rue Vincent Jézéquel Le Relecq-Kerhuon 29480 Finistère Bretagne +33 2 29 00 52 75
