Vendredis de l’été #6 Cyrano la Grosse Veninges Varennes-Vauzelles

Vendredis de l’été #6 Cyrano la Grosse

Veninges Allée Marcel Paul Varennes-Vauzelles Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 21:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Un spectacle chaque vendredi soir à Varennes-Vauzelles !

Rendez vous le vendredi 28 août à 21h avec Cyrano la Grosse

Dans cette version contemporaine, Cyrano est une femme en surpoids et les genres sont inversés. Militante chez les cadettes, elle est aussi redoutée pour son caractère et son franc-parler.

Cette nouvelle version signée Juliette Maurice donne davantage de place aux femmes sans déplacer les questions fondamentales du propos de Cyrano de Bergerac l’importance du physique et des normes sociales, l’importance des valeurs profondément humaines derrière les apparences.

Cie Quintessence avec Lubin Labadie, Guillaume Lauro Lillo, Juliette Maurice, Maëlys Simbozel, Floriane Delahousse Carlotta Antonucci (en alternance), Ariane Louis (en alternance), Roman Tedeschi

Tous les vendredis du 26 juin au 29 août dans différents quartiers de la ville à 21h.

Venez avec de quoi vous asseoir confortablement.

LES SPECTACLES ET ANIMATIONS SONT GRATUITS ET SANS RÉSERVATION.

En cas d’intempérie, le spectacle du vendredi à 21h se replie au Centre Gérard Philipe.

Licences 1-009073 2-009072 3-009068 .

Veninges Allée Marcel Paul Varennes-Vauzelles 58640 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 71 61 71 culturevv@ville-varennes-vauzelles.fr

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English : Vendredis de l’été #6 Cyrano la Grosse

L’événement Vendredis de l’été #6 Cyrano la Grosse Varennes-Vauzelles a été mis à jour le 2026-03-17 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)