Vendredis de l’été #6 Epiphytes

57 Rue Henri Choquet Varennes-Vauzelles Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 21:00:00

fin : 2026-07-03 21:45:00

Date(s) :

2026-07-03

Un spectacle chaque vendredi soir à Varennes-Vauzelles !

Rendez vous le vendredi 3 juillet à 21h avec Epiphytes

Les épiphytes sont des plantes aériennes ayant pour particularité de se développer en grimpant sur d’autres végétaux sans pour autant les parasiter.

Dans sa dernière création, la compagnie funambule Les Chaussons Rouges s’inspire de ces incroyables espèces végétales. Évoluant à cinq mètres de hauteur, quatre danseuses-acrobates esquissent les contours d’une mystérieuse forêt vivante, vibrante, évolutive. La brume soudain les entoure le fil sous leur pied devient liane, leurs balanciers d’équilibristes forment de délicats branchages.

Une élégante chorégraphie en plein air, où les agrès de cirque revêtent une nature organique et sensible.

Tous les vendredis du 26 juin au 29 août dans différents quartiers de la ville à 21h.

Venez avec de quoi vous asseoir confortablement.

LES SPECTACLES ET ANIMATIONS SONT GRATUITS ET SANS RÉSERVATION.

En cas d’intempérie, le spectacle du vendredi à 21h se replie au Centre Gérard Philipe.

Licences 1-009073 2-009072 3-009068 .

57 Rue Henri Choquet Varennes-Vauzelles 58640 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 71 61 71 culturevv@ville-varennes-vauzelles.fr

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English : Vendredis de l’été #6 Epiphytes

L’événement Vendredis de l’été #6 Epiphytes Varennes-Vauzelles a été mis à jour le 2026-03-17 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)