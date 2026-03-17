Vendredis de l’été #6 Les touristes

Allée Jacques Prévert Varennes-Vauzelles Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 21:00:00

fin : 2026-07-31 22:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Un spectacle chaque vendredi soir à Varennes-Vauzelles !

Rendez vous le vendredi 31 juillet à 21h avec Les touristes

La famille Camus se compose du duo Full House (Gaby & Henry Camus) qui se produit depuis trente ans en Suisse et à l’étranger avec ses spectacles d’action-comédie (en tournée avec le Cirque Knie en 2021). Ils ont été rejoints par leurs deux progénitures presque majeures, Viviana et Dominic, qui se sentent aussi à l’aise que leurs parents dans la musique, l’art et la danse. Laissez-vous emporter dans le monde du trèfle à quatre feuilles Camus ! Un spectacle musical avec ces Touristes polyglottes pour qui la cohésion est plus forte que les désaccords.

Avec Gaby, Henry, Viviana et Dominic Camus

Tous les vendredis du 26 juin au 29 août dans différents quartiers de la ville à 21h.

Venez avec de quoi vous asseoir confortablement.

LES SPECTACLES ET ANIMATIONS SONT GRATUITS ET SANS RÉSERVATION.

En cas d’intempérie, le spectacle du vendredi à 21h se replie au Centre Gérard Philipe.

Licences 1-009073 2-009072 3-009068 .

Allée Jacques Prévert Varennes-Vauzelles 58640 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 71 61 71 culturevv@ville-varennes-vauzelles.fr

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English : Vendredis de l’été #6 Les touristes

L’événement Vendredis de l’été #6 Les touristes Varennes-Vauzelles a été mis à jour le 2026-03-17 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)