Vendredis de l’été #6 Oveja Negra Rue Henri Choquet Varennes-Vauzelles

Vendredis de l’été #6 Oveja Negra

Rue Henri Choquet 57 Rue Henri Choquet Varennes-Vauzelles Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 21:00:00

fin : 2026-08-14 22:00:00

Date(s) :

2026-08-14

Un spectacle chaque vendredi soir à Varennes-Vauzelles !

Rendez vous vendredi 14 août à 21h avec Oveja Negra

Etre le mouton noir (oveja negra) de la famille ne correspond pas au système familial. Être différent peut être compliqué et ne sera pas toujours bien compris.

Une comédie acrobatique dans laquelle deux moutons noirs créent leur propre troupeau.

Oveja Negra est un hommage à toutes ces personnes qui ont dû cacher leur identité pour se développer et survivre.

Oveja Negra est une histoire intemporelle dans laquelle deux esprits rebelles en quête de liberté transgressent les modèles sociaux préétablis pour vivre leur rêve. Leur vie tout simplement.

Avec Mercedes Martin Garcia, Pablo German Raffo Durruty

Tous les vendredis du 26 juin au 29 août dans différents quartiers de la ville à 21h.

Venez avec de quoi vous asseoir confortablement.

LES SPECTACLES ET ANIMATIONS SONT GRATUITS ET SANS RÉSERVATION.

En cas d’intempérie, le spectacle du vendredi à 21h se replie au Centre Gérard Philipe.

Licences 1-009073 2-009072 3-009068 .

Rue Henri Choquet 57 Rue Henri Choquet Varennes-Vauzelles 58640 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 71 61 71 culturevv@ville-varennes-vauzelles.fr

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English : Vendredis de l’été #6 Oveja Negra

L’événement Vendredis de l’été #6 Oveja Negra Varennes-Vauzelles a été mis à jour le 2026-03-17 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)