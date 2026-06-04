Montreuil-sur-Lozon

Vendredis du centenaire > Domaine de l’Orogale

17 Rue de la Duquerie Montreuil-sur-Lozon Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 14:00:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Rendez-vous tous les vendredis dès 14h du 3 juillet au 14 août pour les vendredis du centenaire du domaine de l’Orogale à Montreuil-sur-Lozon !

Entrée gratuite.

Nombreuses animations sur place.

Renseignements au 06 70 38 06 62. .

17 Rue de la Duquerie Montreuil-sur-Lozon 50570 Manche Normandie +33 6 70 38 06 62

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English : Vendredis du centenaire > Domaine de l’Orogale

L’événement Vendredis du centenaire > Domaine de l’Orogale Montreuil-sur-Lozon a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Saint-Lô