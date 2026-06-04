Vendredis du centenaire > Domaine de l’Orogale Montreuil-sur-Lozon
Vendredis du centenaire > Domaine de l’Orogale Montreuil-sur-Lozon vendredi 3 juillet 2026.
Montreuil-sur-Lozon
Vendredis du centenaire > Domaine de l’Orogale
17 Rue de la Duquerie Montreuil-sur-Lozon Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 14:00:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Rendez-vous tous les vendredis dès 14h du 3 juillet au 14 août pour les vendredis du centenaire du domaine de l’Orogale à Montreuil-sur-Lozon !
Entrée gratuite.
Nombreuses animations sur place.
Renseignements au 06 70 38 06 62. .
17 Rue de la Duquerie Montreuil-sur-Lozon 50570 Manche Normandie +33 6 70 38 06 62
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English : Vendredis du centenaire > Domaine de l’Orogale
L’événement Vendredis du centenaire > Domaine de l’Orogale Montreuil-sur-Lozon a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Saint-Lô
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