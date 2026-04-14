Venez à la Fête de la Cerise à vélo !, Céret, Céret
Venez à la Fête de la Cerise à vélo !, Céret, Céret dimanche 24 mai 2026.
Venez à la Fête de la Cerise à vélo ! Dimanche 24 mai, 09h30 Céret Pyrénées-Orientales
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-24T09:30:00+02:00 – 2026-05-24T13:30:00+02:00
Fin : 2026-05-24T09:30:00+02:00 – 2026-05-24T13:30:00+02:00
Le 24 mai 2026, le Pays Pyrénées Méditerranée vous invite à venir à la Fête de la Cerise à vélo. Entre Saint-Jean-Pla-de-Corts, Reynès et Céret, participez à une chasse aux trésors en équipe à vélo pour retrouver qui a chapardé les cerises ! Un évènement familiale et ludique, l’occasion de se remettre en selle ! Cette action est organisée dans le cadre de Mai A Vélo et le Joli Mois de l’Europe. Le parcours est ponctué de rencontres avec des lieux et des porteurs de projets accompagnés par l’Union Européenne en Vallespir.
Céret Céret Céret 66400 Pyrénées-Orientales Occitanie
Entre Saint-Jean-Pla-de-Corts, Reynès et Céret, participez à jeu de piste en équipe à vélo pour retrouver qui a chapardé les cerises !
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