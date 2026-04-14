Venez à la rencontre des ambassadeurs tri et prévention déchets de Nantes Métropole, Rue de Brest, Nantes

Venez à la rencontre des ambassadeurs tri et prévention déchets de Nantes Métropole Jeudi 23 avril, 14h00 Rue de Brest Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-23T14:00:00+02:00 – 2026-04-23T16:00:00+02:00

Fin : 2026-04-23T14:00:00+02:00 – 2026-04-23T16:00:00+02:00

L’équipe de quartier Nantes Nord et le pôle Erdre et Cens organise un temps fort « Le tri en couleurs ». Au programme : ateliers, goûter et spectacle gratuit.

A cette occasion, les ambassadeurs tri et prévention de la direction des déchets seront présents pour proposer un atelier autour du réemploi des objets. Venez participer, découvrir comment faire durer de vieux objets et poser toutes vos questions autour de la gestion et de la réduction des déchets.

Rue de Brest 2 Rue de Brest, 44300 Nantes Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire

Les ambassadeurs tri et prévention seront présents sur l’événement « Le tri en couleurs » ambassadeurs tri

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