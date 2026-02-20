Venez célébrer la Saint-Patrick 2026 avenue jean rabot Crest
Venez célébrer la Saint-Patrick 2026 avenue jean rabot Crest vendredi 6 mars 2026.
Venez célébrer la Saint-Patrick 2026
avenue jean rabot Espace Soubeyran, salle des moulinages Crest Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-06 20:00:00
fin : 2026-03-06
Date(s) :
2026-03-06
Le Comité des Fêtes vous donne rendez-vous le vendredi 6 mars avec la soirée de la Saint-Patrick
Une soirée festive et conviviale pour bien démarrer l’année !
.
avenue jean rabot Espace Soubeyran, salle des moulinages Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 32 07 61 rabois.gilles@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Venez célébrer la Saint-Patrick 2026
The Festival Committee invites you to join them on Friday, March 6th for the St. Patrick’s Day celebration
A festive and friendly evening to kick off the year !
L’événement Venez célébrer la Saint-Patrick 2026 Crest a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme