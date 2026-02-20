Venez célébrer la Saint-Patrick 2026 avenue jean rabot Crest

Venez célébrer la Saint-Patrick 2026

avenue jean rabot Espace Soubeyran, salle des moulinages Crest Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 20:00:00

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

Le Comité des Fêtes vous donne rendez-vous le vendredi 6 mars avec la soirée de la Saint-Patrick

Une soirée festive et conviviale pour bien démarrer l’année !

.

avenue jean rabot Espace Soubeyran, salle des moulinages Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 32 07 61 rabois.gilles@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Venez célébrer la Saint-Patrick 2026

The Festival Committee invites you to join them on Friday, March 6th for the St. Patrick’s Day celebration

A festive and friendly evening to kick off the year !

L’événement Venez célébrer la Saint-Patrick 2026 Crest a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme