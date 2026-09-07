AGENDA · Val-d'Auge
VENEZ, DECOUVREZ, BOUGEZ ! AVEC ASSOSPORTS VAL-D’AUGE, VAL-D’AUGE (16170), Val-d’Auge
vendredi 2 octobre 2026 · VAL-D'AUGE (16170) · Val-d'Auge
Informations pratiques
VENEZ, DECOUVREZ, BOUGEZ ! AVEC ASSOSPORTS VAL-D’AUGE Vendredi 2 octobre, 09h30 VAL-D’AUGE (16170) Charente
A partir de 18 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T09:30:00+02:00 – 2026-10-02T10:00:00+02:00
Fin : 2026-10-02T09:30:00+02:00 – 2026-10-02T10:00:00+02:00
Participez gratuitement aux séances d ela semaine
VAL-D’AUGE (16170) SALLE DES FETES D’ANVILLE – VAL-D’AUGE (16170) Val-d’Auge 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « gym.valdauge@gmail.com »}]
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