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VENEZ, DECOUVREZ, BOUGEZ ! AVEC ASSOSPORTS VAL-D’AUGE, VAL-D’AUGE (16170), Val-d’Auge

vendredi 2 octobre 2026 · VAL-D'AUGE (16170) · Val-d'Auge

VENEZ, DECOUVREZ, BOUGEZ ! AVEC ASSOSPORTS VAL-D’AUGE, VAL-D’AUGE (16170), Val-d’Auge

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Lieu
VAL-D'AUGE (16170)
Adresse
SALLE DES FETES D'ANVILLE - VAL-D'AUGE (16170)
Ville
16170 Val-d'Auge
Département
Charente
Tarif
A partir de 18 ans

VENEZ, DECOUVREZ, BOUGEZ ! AVEC ASSOSPORTS VAL-D’AUGE Vendredi 2 octobre, 09h30 VAL-D’AUGE (16170) Charente

A partir de 18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T09:30:00+02:00 – 2026-10-02T10:00:00+02:00
Fin : 2026-10-02T09:30:00+02:00 – 2026-10-02T10:00:00+02:00

Participez gratuitement aux séances d ela semaine

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