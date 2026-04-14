Venez découvrir et comprendre les particularités d’un élevage d’ânes, Asinerie de Pes Vitis En Hutois, Prouilly

Venez découvrir et comprendre les particularités d’un élevage d’ânes Vendredi 5 juin, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00 Asinerie de Pes Vitis En Hutois Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T11:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T15:00:00+02:00 – 2026-06-05T16:00:00+02:00

Accueil, présentation des règles de sécurité de l’élevage et de ses particularités, suivi d’une mise en contact avec les ânes par la câlinothérapie.

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Découverte d’un élevage d’ânes asinerie prouilly

DR