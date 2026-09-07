Venez découvrir le château d’Allègre !, Ruines du château, Allègre-les-Fumades

Informations pratiques

Venez découvrir le château d’Allègre ! 19 et 20 septembre Ruines du château Gard

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Samedi 21 septembre, à partir de 14h : visites guidées du castrum, première fournée de fougasses, arrivée des randonneurs du Castellas de Bouquet et buvette. À 16h, concert des Accroche-Cœurs. Participation libre.

Dimanche 22 septembre, à partir de 10h : visites guidées du castrum et buvette. À 15h, concert de Cocagne. Participation libre.

Ruines du château Allègre-les-Fumades, 30500 Allègre-les-Fumades, France Allègre-les-Fumades 30500 Gard Occitanie

Samedi 21 septembre à partir de 14h : visites guidées du Castrum, première fournée de fougasses, arrivée des randonneurs du Castellas de Bouquet, buvette. À 16h concert « Les accroche-Coeurs » 22 à :…

©Château d’Allègre