Venez découvrir le moulin du Travers, Le moulin du Travers, Gourdon-Murat

Informations pratiques

Venez découvrir le moulin du Travers 19 et 20 septembre Le moulin du Travers Corrèze

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Promenez-vous librement ou laissez-vous guider à la découverte du site du moulin, qui comprend un moulin et un four à pain situés à proximité l’un de l’autre.

La visite permet également de découvrir l’intérieur du moulin et du four à pain.

Le moulin du Travers Le Travers, 19170 Gourdon-Murat Gourdon-Murat 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 06 26 67 72 24 http://www.facebook.com/lemoulindutravers Découvrez ce site comprenant un moulin et un four à pain à proximité. Niché au creux du village du Travers, sur les contreforts du plateau de Millevaches, le moulin aurait été construit peu après le milieu du XIXe siècle. Deux paires de meules tournaient alors : une pour la farine alimentaire, l’autre pour la farine animale. Détenu à l’époque de sa construction par la famille Champseix, il l’est encore aujourd’hui après quatre générations, bien qu’il ne tourne plus depuis les années 1950 en raison de l’absence de la roue et de la digue de rétention d’eau.

Promenez-vous librement ou laissez-vous guider à la découverte du site du moulin, qui comprend un moulin et un four à pain situés à proximité l’un de l’autre.

© Champseix Eric