Journées du Patrimoine Le Moulin du Travers Le Travers Gourdon-Murat

Journées du Patrimoine Le Moulin du Travers

Le Travers Le Moulin du Travers Gourdon-Murat Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

2026-09-19 2026-09-20

Promenez-vous librement ou laissez-vous guider afin de découvrir le site du moulin. Site comprenant un moulin et un four à pain à proximité. Pas de visite à l’intérieur du moulin pour des raisons de sécurité.

Entrée libre. .

Le Travers Le Moulin du Travers Gourdon-Murat 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 67 72 24 lemoulindutravers@gmail.com

