Journée Pizza au four à bois au Moulin du Travers Le Travers Gourdon-Murat
Journée Pizza au four à bois au Moulin du Travers Le Travers Gourdon-Murat samedi 15 août 2026.
Journée Pizza au four à bois au Moulin du Travers
Le Travers Le Moulin du Travers Gourdon-Murat Corrèze
Tarif : 4 – 4 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Cette journée pizzas cuites au four à pain, vous permet de déguster au choix sur réservation 3 sortes de pizza
la Montagnarde, la classique ou la végétarienne.
Les commandes sont à passer avant le 10 août au 06 88 92 73 46 et seront à retirer à partir de 12h30 le 15 août.
Buvette sur place, possibilité de pique-niquer sur le site en respectant les lieux. .
Le Travers Le Moulin du Travers Gourdon-Murat 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 92 73 46 lemoulindutravers@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journée Pizza au four à bois au Moulin du Travers
L’événement Journée Pizza au four à bois au Moulin du Travers Gourdon-Murat a été mis à jour le 2026-02-13 par Office de Tourisme Terres de Corrèze