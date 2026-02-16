Journée Pizza au four à bois au Moulin du Travers Le Travers Gourdon-Murat

Journée Pizza au four à bois au Moulin du Travers

Le Travers Le Moulin du Travers Gourdon-Murat Corrèze

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

2026-08-15

Cette journée pizzas cuites au four à pain, vous permet de déguster au choix sur réservation 3 sortes de pizza

la Montagnarde, la classique ou la végétarienne.

Les commandes sont à passer avant le 10 août au 06 88 92 73 46 et seront à retirer à partir de 12h30 le 15 août.

Buvette sur place, possibilité de pique-niquer sur le site en respectant les lieux. .

Le Travers Le Moulin du Travers Gourdon-Murat 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 92 73 46 lemoulindutravers@gmail.com

