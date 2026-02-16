Le Moulin du Travers Eau travers du Moulin 10ème édition Le Travers Gourdon-Murat
Le Moulin du Travers Eau travers du Moulin 10ème édition Le Travers Gourdon-Murat dimanche 19 juillet 2026.
Le Moulin du Travers Eau travers du Moulin 10ème édition
Le Travers Le Moulin du Travers Gourdon-Murat Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
10ème édition de la fête annuelle Eau Travers du Moulin .
Ouverture du site à partir de 10h, entrée gratuite.
Exposition de matériels autour du moulin, buvette.
Fabrication et vente de pain à l’ancienne et tourtous avec visite du four et présence de nombreux stands artisanaux.
Repas à partir de 12h30, sur réservation, 18€ et 10€ pour les de 12 ans. .
Le Travers Le Moulin du Travers Gourdon-Murat 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 67 72 24 lemoulindutravers@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Le Moulin du Travers Eau travers du Moulin 10ème édition
L’événement Le Moulin du Travers Eau travers du Moulin 10ème édition Gourdon-Murat a été mis à jour le 2026-02-13 par Office de Tourisme Terres de Corrèze