Le Moulin du Travers Eau travers du Moulin 10ème édition Le Travers Gourdon-Murat dimanche 19 juillet 2026.

Le Travers Le Moulin du Travers Gourdon-Murat Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-07-19
fin : 2026-07-19

2026-07-19

10ème édition de la fête annuelle Eau Travers du Moulin .
Ouverture du site à partir de 10h, entrée gratuite.
Exposition de matériels autour du moulin, buvette.
Fabrication et vente de pain à l’ancienne et tourtous avec visite du four et présence de nombreux stands artisanaux.
Repas à partir de 12h30, sur réservation, 18€ et 10€ pour les de 12 ans.   .

Le Travers Le Moulin du Travers Gourdon-Murat 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 67 72 24  lemoulindutravers@gmail.com

