Le Moulin du Travers Eau travers du Moulin 10ème édition Le Travers Gourdon-Murat

Le Moulin du Travers Eau travers du Moulin 10ème édition

Le Travers Le Moulin du Travers Gourdon-Murat Corrèze

Début : 2026-07-19

fin : 2026-07-19

2026-07-19

10ème édition de la fête annuelle Eau Travers du Moulin .

Ouverture du site à partir de 10h, entrée gratuite.

Exposition de matériels autour du moulin, buvette.

Fabrication et vente de pain à l’ancienne et tourtous avec visite du four et présence de nombreux stands artisanaux.

Repas à partir de 12h30, sur réservation, 18€ et 10€ pour les de 12 ans. .

Le Travers Le Moulin du Travers Gourdon-Murat 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 67 72 24 lemoulindutravers@gmail.com

