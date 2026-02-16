Balade contée au Moulin du Travers Gourdon-Murat

Balade contée au Moulin du Travers

Le Moulin du Travers Gourdon-Murat Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-09-06

fin : 2026-09-06

2026-09-06

L’association Le Moulin du Travers organise une balade contée sur le site du moulin, animée par l’association la Sittelle.

Buvette. Entrée libre. .

Le Moulin du Travers Gourdon-Murat 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 67 72 24 lemoulindutravers@gmail.com

