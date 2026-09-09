Venez découvrir l’Écomusée de Bastelicaccia à tarif exceptionnel – Entrée 2 €, 1485 Lieu dit Funtanaccia 20129 Bastelicaccia, Bastelicaccia

Informations pratiques

Venez découvrir l’Écomusée de Bastelicaccia à tarif exceptionnel – Entrée 2 € 19 et 20 septembre 1485 Lieu dit Funtanaccia 20129 Bastelicaccia Corse-du-Sud

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

L’Écomusée de Bastelicaccia vous invite à découvrir ses collections consacrées aux savoir-faire, traditions et productions emblématiques de la vallée du Prunelli.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’entrée est exceptionnellement proposée à 2 € !

Venez découvrir l’Écomusée librement, en famille ou entre amis.

1485 Lieu dit Funtanaccia 20129 Bastelicaccia Bastelicaccia Bastelicaccia 20129 Corse-du-Sud Corse

L’Écomusée de Bastelicaccia vous invite à découvrir ses collections consacrées aux savoir-faire, traditions et productions emblématiques de la vallée du Prunelli.

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