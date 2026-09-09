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AGENDA · Bastelicaccia

Venez découvrir l’Écomusée de Bastelicaccia à tarif exceptionnel – Entrée 2 €, 1485 Lieu dit Funtanaccia 20129 Bastelicaccia, Bastelicaccia

samedi 19 septembre 2026 · 1485 Lieu dit Funtanaccia 20129 Bastelicaccia · Bastelicaccia

Venez découvrir l’Écomusée de Bastelicaccia à tarif exceptionnel – Entrée 2 €, 1485 Lieu dit Funtanaccia 20129 Bastelicaccia, Bastelicaccia

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
1485 Lieu dit Funtanaccia 20129 Bastelicaccia
Adresse
Bastelicaccia
Ville
20129 Bastelicaccia
Département
Corse-du-Sud

Venez découvrir l’Écomusée de Bastelicaccia à tarif exceptionnel – Entrée 2 € 19 et 20 septembre 1485 Lieu dit Funtanaccia 20129 Bastelicaccia Corse-du-Sud

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

L’Écomusée de Bastelicaccia vous invite à découvrir ses collections consacrées aux savoir-faire, traditions et productions emblématiques de la vallée du Prunelli.
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’entrée est exceptionnellement proposée à 2 € !
Venez découvrir l’Écomusée librement, en famille ou entre amis.

1485 Lieu dit Funtanaccia 20129 Bastelicaccia Bastelicaccia Bastelicaccia 20129 Corse-du-Sud Corse
L’Écomusée de Bastelicaccia vous invite à découvrir ses collections consacrées aux savoir-faire, traditions et productions emblématiques de la vallée du Prunelli.

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