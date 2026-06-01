Venez découvrir l’église de Saint-Priest-les-Vergnes, Ancienne église de Saint-Priest-les-Vergnes, Sainte-Anne-Saint-Priest

Venez découvrir l’église de Saint-Priest-les-Vergnes 19 et 20 septembre Ancienne église de Saint-Priest-les-Vergnes Haute-Vienne

Gratuit. Sans réservation. Départ des visites guidées à la demande des visiteurs.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

À la découverte d’un trésor gothique

Venez découvrir l’église datant des XIVe et XVe siècles, son histoire fascinante, ainsi que sa restauration complète menée entre 1985 et 2000. Vous pourrez y admirer ses peintures murales remarquables et ses pierres sculptées, témoins d’un riche savoir-faire médiéval.

Ancienne église de Saint-Priest-les-Vergnes 87120 Saint-Priest Sainte-Anne-Saint-Priest 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Découvrez cet ancien prieuré de l’archiprêtré de Saint-Paul. En 996, Roger de Laaron donna l’église aux moines bénédictins du monastère d’Uzerche. En 1458, l’ordre fut donné de reconstruire l’église. Certains détails permettent de supposer que cette reconstruction s’est faite en plusieurs campagnes.

Le 16 novembre 1836, la cure de Saint-Priest est supprimée par ordonnance royale et l’église est désaffectée.

Vous découvrirez un bel appareillage des voûtes et des peintures murales du XVe siècle.

L’église est classée au titre des Monuments historiques depuis 1977, puis elle a été restaurée par le propriétaire.

À la découverte d’un trésor gothique

© Bertrand Dumont Saint-Priest