Venez découvrir ou re-découvrir le Jardin de la Franche Moîtresse, La Franche Moîtresse, Eulmont

Venez découvrir ou re-découvrir le Jardin de la Franche Moîtresse 6 et 7 juin La Franche Moîtresse Meurthe-et-Moselle

Sur inscription obligatoire au 06 89 81 53 95. 20 personnes maximum par créneau horaire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

La maison, à la longue et riche histoire puisqu’elle a été construite au XVIe siècle, par Jacques de Beaufort, contrôleur général des fortifications de Nancy, est un endroit enchanté, connu par les botanistes du monde entier. Ouvert à la visite depuis des années, le jardin de la Franche Moîtresse avait été, comme la maison, patiemment reconstruit par René Marsal et son épouse, qui, pendant 50 ans, consacrèrent toute leur énergie à redresser l’ancienne demeure d’Emmanuel Héré architecte de Stanislas. Le jardin d’ailleurs, forme un balcon ouvrant sur un paysage tel que le vit sans doute Héré.

La Franche Moîtresse 76 rue du château, 54690 Eulmont, Meurthe-et-moselle, Grand Est Eulmont 54690 Meurthe-et-Moselle Grand Est 06 89 81 53 95

Un jardin privé au charme indescriptible

DR