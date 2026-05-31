Venez découvrir plus de 1000 minéraux et fossiles des Ardennes de la France et du monde, Musée des minéraux et des fossiles, Château Regnault
Venez découvrir plus de 1000 minéraux et fossiles des Ardennes de la France et du monde, Musée des minéraux et des fossiles, Château Regnault vendredi 18 septembre 2026.
Venez découvrir plus de 1000 minéraux et fossiles des Ardennes de la France et du monde 18 – 20 septembre Musée des minéraux et des fossiles Ardennes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Créé en 1990 par l’Association Minéralogique et Paléontologique de Bogny-sur-Meuse, notre musée vous invite à explorer 10 salles dédiées aux trésors géologiques de la Vallée de la Meuse et des cinq continents.
Musée des minéraux et des fossiles 32 rue Maurice Louis 08120 Bogny-sur-Meuse Château Regnault 08120 Ardennes Grand Est 0687042387 https://a-m-p-bassociation.wixsite.com/museegeologieardenne
Créé en 1990 par l’Association Minéralogique et Paléontologique de Bogny-sur-Meuse, notre musée vous invite à explorer 10 salles dédiées aux trésors géologiques de la Vallée de la Meuse et des cinq…
@GiboutBernard