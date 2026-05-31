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Venez découvrir plus de 1000 minéraux et fossiles des Ardennes de la France et du monde, Musée des minéraux et des fossiles, Château Regnault

Venez découvrir plus de 1000 minéraux et fossiles des Ardennes de la France et du monde, Musée des minéraux et des fossiles, Château Regnault

Venez découvrir plus de 1000 minéraux et fossiles des Ardennes de la France et du monde, Musée des minéraux et des fossiles, Château Regnault vendredi 18 septembre 2026.

Lieu : Musée des minéraux et des fossiles

Adresse : 32 rue Maurice Louis 08120 Bogny-sur-Meuse

Ville : 08120 Château Regnault

Département : Ardennes

Début : vendredi 18 septembre 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Venez découvrir plus de 1000 minéraux et fossiles des Ardennes de la France et du monde 18 – 20 septembre Musée des minéraux et des fossiles Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Créé en 1990 par l’Association Minéralogique et Paléontologique de Bogny-sur-Meuse, notre musée vous invite à explorer 10 salles dédiées aux trésors géologiques de la Vallée de la Meuse et des cinq continents.

Musée des minéraux et des fossiles 32 rue Maurice Louis 08120 Bogny-sur-Meuse Château Regnault 08120 Ardennes Grand Est 0687042387 https://a-m-p-bassociation.wixsite.com/museegeologieardenne
Créé en 1990 par l’Association Minéralogique et Paléontologique de Bogny-sur-Meuse, notre musée vous invite à explorer 10 salles dédiées aux trésors géologiques de la Vallée de la Meuse et des cinq…

@GiboutBernard