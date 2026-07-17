Venez découvrir un bel exemple d’architecture romane, Église Notre-Dame, Le Subdray

Informations pratiques

Venez découvrir un bel exemple d’architecture romane Samedi 19 septembre, 14h00 Église Notre-Dame Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

L’église Notre-Dame du Subdray ouvre ses portes à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. C’est l’occasion de découvrir ou redécouvrir ce monument historique récemment restauré (église romane du XIIᵉ siècle inscrite sur la liste des monuments historiques depuis 1926).

Église Notre-Dame 2 Place de l’Eglise 18570 Le Subdray Le Subdray 18570 Cher Centre-Val de Loire Cet édifice a été construit au XIIe siècle et seuls le clocher-porche et une partie de la nef originale sont encore visibles. Très abîmée après la guerre de cent ans, une restauration fut entreprise au XVe siècle avec une reconstruction du chœur à chevet plat et l’apparition de deux chapelles seigneuriales.

En 1929, l’église Notre-Dame est inscrite à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, soit deux ans après la création de ce second niveau de protection.

L’église Notre-Dame du Subdray ouvre ses portes à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.

©communication_le-subdray