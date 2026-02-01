Venez écouter Yael Naim à la Fnac Forum des Halles ! Fnac Forum des Halles Paris

Avec SOLAIRE, son nouvel album studio, Yael Naim signe une œuvre profondément personnelle, à la croisée de l’intime et de l’universel. Entièrement autoproduit et enregistré dans son propre studio, l’album témoigne d’une quête d’indépendance et d’authenticité.

« J’ai voulu m’offrir une liberté totale d’exploration et de temps », confie-t-elle.

SOLAIRE réunit les multiples univers musicaux qui l’ont façonnée, mêlant harmonies classiques et jazz à des sonorités contemporaines.

Une musique sensible, moderne et ouverte, où les orchestrations s’entrelacent à des textures électroniques organiques.

Yael Naim s’est fait connaître dans le monde entier en 2008 avec son titre New Soul, devenu un hit planétaire après avoir été utilisé par Apple dans la campagne publicitaire du MacBook Air.

Elle a depuis reçu de nombreuses distinctions, dont Officier de l’Ordre des Arts et des Lettres (2021) et plusieurs Victoires de la Musique, notamment Artiste féminine de l’année (2011, 2016) et Best World Music Album (2009).

Avec SOLAIRE, l’artiste célèbre la liberté, la connexion et l’élan humain.

Entre introspection et ouverture, fragilité et force, ombre et lumière, SOLAIRE nous invite à renouer avec ce qui, en chacun de nous, aspire à rayonner.

Yael Naim à la Fnac Forum des Halles !

À l’occasion de la sortie de son nouvel album « SOLAIRE », la chanteuse du célèbre titre « New Soul » sera présente pour un showcase suivi d’une séance de dédicace, le Jeudi 19 Février à 18h à la Fnac Forum des Halles. Événement gratuit sur inscription !

Le jeudi 19 février 2026

de 18h00 à 20h00

gratuit

ATTENTION : L’accès à cet évènement n’est possible que par inscription via le lien de L’Eclaireur Fnac.

Tout public.

Fnac Forum des Halles 1-7 rue Pierre Lescot 75001 Paris

