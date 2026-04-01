Venez encourager les Mariannes 92 en finale des play-offs ! Palais des sports Marcel Cerdan Levallois-Perret
Venez encourager les Mariannes 92 en finale des play-offs ! Palais des sports Marcel Cerdan Levallois-Perret dimanche 26 avril 2026.
Voici un duel qui s’annonce déjà explosif et décisif ! A la clé ? Un troisième titre de champion de France consécutif !
Ce samedi, les Mariannes 92, doubles championnes de France en titre de volley féminin, disputent la finale aller championnat face à Mulhouse.
Le samedi 25 avril 2026
de 21h00 à 23h00
payant Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-26T00:00:00+02:00
fin : 2026-04-26T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-25T21:00:00+02:00_2026-04-25T23:00:00+02:00
Palais des sports Marcel Cerdan 141, rue Danton 92300 Levallois-Perret
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