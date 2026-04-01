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Venez encourager les Mariannes 92 en finale des play-offs ! Palais des sports Marcel Cerdan Levallois-Perret

Venez encourager les Mariannes 92 en finale des play-offs ! Palais des sports Marcel Cerdan Levallois-Perret

Venez encourager les Mariannes 92 en finale des play-offs ! Palais des sports Marcel Cerdan Levallois-Perret dimanche 26 avril 2026.

Lieu : Palais des sports Marcel Cerdan

Adresse : 141, rue Danton

Ville : 92300 Levallois-Perret

Département : Paris

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Voici un duel qui s’annonce déjà explosif et décisif ! A la clé ? Un troisième titre de champion de France consécutif !

Poster de l'affiche des Mariannes 92
Affiche de l’événement. ; Crédits : Mariannes 92

Ce samedi, les Mariannes 92, doubles championnes de France en titre de volley féminin, disputent la finale aller championnat face à Mulhouse.
Le samedi 25 avril 2026
de 21h00 à 23h00
payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-26T00:00:00+02:00
fin : 2026-04-26T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-25T21:00:00+02:00_2026-04-25T23:00:00+02:00

Palais des sports Marcel Cerdan 141, rue Danton  92300 Levallois-Perret


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