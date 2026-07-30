VENEZ FÊTER AVEC NOUS LA SOULENQUE Abeilhan
samedi 3 octobre 2026 · Abeilhan
Informations pratiques
Abeilhan
VENEZ FÊTER AVEC NOUS LA SOULENQUE
1 Rue Jules Massenet Abeilhan Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Le 03 octobre, à partir de 18h30, nous vous attendons nombreux pour fêter la fin des vendanges au Domaine La Soulenque
Au programme de la soirée
– Dégustation de vins,
– Restauration sur place,
– Animation musicale,
– Ventes au caveau,
Un moment convivial pour inaugurer notre nouveau caveau de vente, dans l’ambiance chaleureuse de notre domaine.
Réservation obligatoire avant le 25/09/2026.
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1 Rue Jules Massenet Abeilhan 34290 Hérault Occitanie +33 7 59 50 21 29 lesfillesdeseptembre@gmail.com
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English :
On October 3, starting at 6:30 p.m., we hope to see many of you there to celebrate the end of the harvest at the estate: La %AB Soulenque %BB
The evening’s program includes:
– Wine tasting,
– On-site dining,
– Live music,
– Wine sales at the cellar,
A fun and friendly occasion to inaugurate our new wine cellar, in the warm atmosphere of our estate.
Reservations are required by September 25, 2026.
L’événement VENEZ FÊTER AVEC NOUS LA SOULENQUE Abeilhan a été mis à jour le 2026-07-30 par 34 OT AVANT-MONTS
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